Pissing Dog Farts Cijena (PDF)

mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
Grafikon aktualnih cijena Pissing Dog Farts (PDF)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:40:34 (UTC+8)

Pissing Dog Farts (PDF) Informacije o cijeni (USD)

Pissing Dog Farts (PDF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PDFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PDF je $ 0.00775448, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PDF se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.26% u posljednjih 24 sata i +3.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pissing Dog Farts (PDF)

$ 30.99K
$ 30.99K$ 30.99K

$ 30.99K
$ 30.99K$ 30.99K

984.89M
984.89M 984.89M

984,892,543.051369
984,892,543.051369 984,892,543.051369

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pissing Dog Farts je $ 30.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PDF je 984.89M, s ukupnom količinom od 984892543.051369. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.99K.

Pissing Dog Farts (PDF) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pissing Dog Farts u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pissing Dog Farts u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pissing Dog Farts u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pissing Dog Farts u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.26%
30 dana$ 0+21.89%
60 dana$ 0+6.80%
90 dana$ 0--

Što je Pissing Dog Farts (PDF)

Pissing Dog Farts is a one-of-a-kind meme coin inspired by the humorous and memorable image of a pissing dog. The project was launched through PumpFun, ensuring transparency with burned liquidity and a fair, community-focused approach. The mission of the project is to bring together the crypto community through humor, creativity, and interactive entertainment. The official website features: A Game with Rewards and Leaderboard: Players can compete in a fun, engaging game and earn rewards based on their performance, fostering an active and competitive community. Meme Generator: Users can create and share custom memes, promoting creativity and viral engagement within the community. By combining humor with functionality, Pissing Dog Farts aims to stand out in the crowded world of meme coins while building a loyal and engaged user base. The project is designed to be more than just a joke—it's a platform for fun, interaction, and long-term community growth. With its burned liquidity and transparent launch, Pissing Dog Farts prioritizes trust and sustainability, ensuring a solid foundation for its growing ecosystem. Whether you're here for the laughs, the competition, or the rewards, this meme coin offers something unique for everyone.

Resurs Pissing Dog Farts (PDF)

Pissing Dog Farts Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pissing Dog Farts (PDF) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pissing Dog Farts (PDF) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pissing Dog Farts.

Provjerite Pissing Dog Farts predviđanje cijene sada!

PDF u lokalnim valutama

Pissing Dog Farts (PDF) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pissing Dog Farts (PDF) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PDF opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pissing Dog Farts (PDF)

Koliko Pissing Dog Farts (PDF) vrijedi danas?
Cijena PDF uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PDF u USD?
Trenutačna cijena PDF u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pissing Dog Farts?
Tržišna kapitalizacija za PDF je $ 30.99K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PDF?
Količina u optjecaju za PDF je 984.89M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PDF?
PDF je postigao ATH cijenu od 0.00775448 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PDF?
PDF je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PDF?
24-satni obujam trgovanja za PDF je -- USD.
Hoće li PDF još narasti ove godine?
PDF mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PDF predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:40:34 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.