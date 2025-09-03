Pissing Dog Farts (PDF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00775448$ 0.00775448 $ 0.00775448 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.26% Promjena cijene (7D) +3.46% Promjena cijene (7D) +3.46%

Pissing Dog Farts (PDF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PDFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PDF je $ 0.00775448, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PDF se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.26% u posljednjih 24 sata i +3.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pissing Dog Farts (PDF)

Tržišna kapitalizacija $ 30.99K$ 30.99K $ 30.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 30.99K$ 30.99K $ 30.99K Količina u optjecaju 984.89M 984.89M 984.89M Ukupna količina 984,892,543.051369 984,892,543.051369 984,892,543.051369

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pissing Dog Farts je $ 30.99K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PDF je 984.89M, s ukupnom količinom od 984892543.051369. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.99K.