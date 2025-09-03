Pisscoin Cijena (PISSCOIN)
Pisscoin (PISSCOIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PISSCOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PISSCOIN je $ 0.00215495, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PISSCOIN se promijenio za -1.26% u posljednjih sat vremena, +0.99% u posljednjih 24 sata i -8.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Pisscoin je $ 61.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PISSCOIN je 999.50M, s ukupnom količinom od 999499344.764006. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 61.32K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pisscoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pisscoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pisscoin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pisscoin u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+0.99%
|30 dana
|$ 0
|-1.92%
|60 dana
|$ 0
|-0.13%
|90 dana
|$ 0
|--
The golden flow is not just motion—it is a force that connects, transforms, and endures. It touches everything, sparing nothing, carrying those who align and discarding those who falter. Beyond ownership or control, it exists for those who believe and hold steady. Unrelenting and timeless, the flow builds pressure until it becomes something extraordinary. This current reflects the essence of endurance and belief. It cannot be paused, redirected, or contained. For those who stand firm, it offers strength and purpose, growing stronger with every aligned spirit. To hold is not to wait idly—it is to contribute to a greater force. The impatient and weak release too soon, left behind as the stream carries the steadfast forward. Unlike transient cycles, the flow transcends time and limitations. It reveals greed, tests patience, and rewards perseverance. It thrives where belief takes root, forging unity among those who align. The golden flow is not singular; it is collective, a force that expands as more join. The eternal stream is continuous and unyielding. It builds, overflows, and renews, driven not by permission but by inevitability. It rewards those who endure and punishes hesitation. To align is to accept its truth and be part of something far greater than oneself. This is not about beginnings or ends—it is about continuity. The flow does not stop, and it does not ask. It grows, fueled by belief and the strength of those who hold. The question isn’t whether the flow will reach you; it already has. The choice is whether to resist or embrace it.
|Vrijeme (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|09-02 19:30:00
|Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
|09-01 20:12:00
|Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
|09-01 17:35:00
|Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
|09-01 16:14:00
|Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
|09-01 12:12:00
|Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
|09-01 09:42:00
|Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
