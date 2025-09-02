Pisces (PISCES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00926443$ 0.00926443 $ 0.00926443 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.80% Promjena cijene (1D) +0.17% Promjena cijene (7D) -22.14% Promjena cijene (7D) -22.14%

Pisces (PISCES) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PISCEStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PISCES je $ 0.00926443, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PISCES se promijenio za -1.80% u posljednjih sat vremena, +0.17% u posljednjih 24 sata i -22.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pisces (PISCES)

Tržišna kapitalizacija $ 680.21K$ 680.21K $ 680.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 680.21K$ 680.21K $ 680.21K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,996,509.878226 999,996,509.878226 999,996,509.878226

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pisces je $ 680.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PISCES je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999996509.878226. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 680.21K.