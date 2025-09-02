Više o PISCES

Pisces Cijena (PISCES)

1 PISCES u USD cijena uživo:

$0.00068021
$0.00068021
+0.10%1D
Grafikon aktualnih cijena Pisces (PISCES)
Pisces (PISCES) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

$ 0.00926443
$ 0.00926443

-1.80%

+0.17%

-22.14%

-22.14%

Pisces (PISCES) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PISCEStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PISCES je $ 0.00926443, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PISCES se promijenio za -1.80% u posljednjih sat vremena, +0.17% u posljednjih 24 sata i -22.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pisces (PISCES)

$ 680.21K
$ 680.21K

$ 680.21K
$ 680.21K

1000.00M
1000.00M

999,996,509.878226
999,996,509.878226

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pisces je $ 680.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PISCES je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999996509.878226. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 680.21K.

Pisces (PISCES) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pisces u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pisces u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pisces u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pisces u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.17%
30 dana$ 0+20.78%
60 dana$ 0+14.49%
90 dana$ 0--

Što je Pisces (PISCES)

Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Pisces, the Fish 🐟, captures the dreamlike and intuitive energy of late winter, from mid-February to mid-March. Known for its deep emotional and spiritual connections, Pisces season invites you to dive into the realms of imagination and compassion. 🌌 Connect with the mystical and empathetic spirit of Pisces!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Pisces (PISCES)

Pisces Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pisces (PISCES) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pisces (PISCES) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pisces.

Provjerite Pisces predviđanje cijene sada!

PISCES u lokalnim valutama

Pisces (PISCES) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pisces (PISCES) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PISCES opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pisces (PISCES)

Koliko Pisces (PISCES) vrijedi danas?
Cijena PISCES uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PISCES u USD?
Trenutačna cijena PISCES u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pisces?
Tržišna kapitalizacija za PISCES je $ 680.21K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PISCES?
Količina u optjecaju za PISCES je 1000.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PISCES?
PISCES je postigao ATH cijenu od 0.00926443 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PISCES?
PISCES je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PISCES?
24-satni obujam trgovanja za PISCES je -- USD.
Hoće li PISCES još narasti ove godine?
PISCES mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PISCES predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Pisces (PISCES) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

