PIRB Cijena (PIRB)

Neuvršten

1 PIRB u USD cijena uživo:

$0.01783236
$0.01783236
+2.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena PIRB (PIRB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:00:40 (UTC+8)

PIRB (PIRB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01728391
24-satna najniža cijena
$ 0.01789387
24-satna najviša cijena

$ 0.01728391
$ 0.01789387
$ 0.03621873
$ 0
--

+2.36%

-1.34%

-1.34%

PIRB (PIRB) cijena u stvarnom vremenu je $0.01783236. Tijekom protekla 24 sata, PIRBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01728391 i najviše cijene $ 0.01789387, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PIRB je $ 0.03621873, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PIRB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.36% u posljednjih 24 sata i -1.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PIRB (PIRB)

$ 1.24M
--
$ 1.24M
69.42M
69,420,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija PIRB je $ 1.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PIRB je 69.42M, s ukupnom količinom od 69420000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.24M.

PIRB (PIRB) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PIRB u USD iznosila je $ +0.0004108.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PIRB u USD iznosila je $ -0.0037647107.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PIRB u USD iznosila je $ +0.0013297929.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PIRB u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0004108+2.36%
30 dana$ -0.0037647107-21.11%
60 dana$ +0.0013297929+7.46%
90 dana$ 0--

Što je PIRB (PIRB)

PIRB is a master coder who creates superior TG bots for crypto frens!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

PIRB Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PIRB (PIRB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PIRB (PIRB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PIRB.

Provjerite PIRB predviđanje cijene sada!

PIRB u lokalnim valutama

PIRB (PIRB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PIRB (PIRB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PIRB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PIRB (PIRB)

Koliko PIRB (PIRB) vrijedi danas?
Cijena PIRB uživo u USD je 0.01783236 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PIRB u USD?
Trenutačna cijena PIRB u USD je $ 0.01783236. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PIRB?
Tržišna kapitalizacija za PIRB je $ 1.24M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PIRB?
Količina u optjecaju za PIRB je 69.42M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PIRB?
PIRB je postigao ATH cijenu od 0.03621873 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PIRB?
PIRB je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PIRB?
24-satni obujam trgovanja za PIRB je -- USD.
Hoće li PIRB još narasti ove godine?
PIRB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PIRB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.