PIRB (PIRB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01728391 24-satna najviša cijena $ 0.01789387 Najviša cijena ikada $ 0.03621873 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.36% Promjena cijene (7D) -1.34%

PIRB (PIRB) cijena u stvarnom vremenu je $0.01783236. Tijekom protekla 24 sata, PIRBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01728391 i najviše cijene $ 0.01789387, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PIRB je $ 0.03621873, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PIRB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.36% u posljednjih 24 sata i -1.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PIRB (PIRB)

Tržišna kapitalizacija $ 1.24M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.24M Količina u optjecaju 69.42M Ukupna količina 69,420,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PIRB je $ 1.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PIRB je 69.42M, s ukupnom količinom od 69420000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.24M.