PirateCash (PIRATE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01883068 $ 0.01883068 $ 0.01883068 24-satna najniža cijena $ 0.01894927 $ 0.01894927 $ 0.01894927 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01883068$ 0.01883068 $ 0.01883068 24-satna najviša cijena $ 0.01894927$ 0.01894927 $ 0.01894927 Najviša cijena ikada $ 0.242252$ 0.242252 $ 0.242252 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.08% Promjena cijene (1D) -0.16% Promjena cijene (7D) -0.80% Promjena cijene (7D) -0.80%

PirateCash (PIRATE) cijena u stvarnom vremenu je $0.01889798. Tijekom protekla 24 sata, PIRATEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01883068 i najviše cijene $ 0.01894927, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PIRATE je $ 0.242252, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PIRATE se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, -0.16% u posljednjih 24 sata i -0.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PirateCash (PIRATE)

Tržišna kapitalizacija $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Količina u optjecaju 66.02M 66.02M 66.02M Ukupna količina 105,000,000.0 105,000,000.0 105,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PirateCash je $ 1.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PIRATE je 66.02M, s ukupnom količinom od 105000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.99M.