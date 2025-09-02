Pirate Nation Token (PIRATE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03336423 $ 0.03336423 $ 0.03336423 24-satna najniža cijena $ 0.03546087 $ 0.03546087 $ 0.03546087 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03336423$ 0.03336423 $ 0.03336423 24-satna najviša cijena $ 0.03546087$ 0.03546087 $ 0.03546087 Najviša cijena ikada $ 0.475661$ 0.475661 $ 0.475661 Najniža cijena $ 0.03072638$ 0.03072638 $ 0.03072638 Promjena cijene (1H) -0.13% Promjena cijene (1D) -2.96% Promjena cijene (7D) -9.90% Promjena cijene (7D) -9.90%

Pirate Nation Token (PIRATE) cijena u stvarnom vremenu je $0.03415344. Tijekom protekla 24 sata, PIRATEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03336423 i najviše cijene $ 0.03546087, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PIRATE je $ 0.475661, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03072638.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PIRATE se promijenio za -0.13% u posljednjih sat vremena, -2.96% u posljednjih 24 sata i -9.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pirate Nation Token (PIRATE)

Tržišna kapitalizacija $ 7.64M$ 7.64M $ 7.64M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 33.49M$ 33.49M $ 33.49M Količina u optjecaju 223.59M 223.59M 223.59M Ukupna količina 979,888,415.4 979,888,415.4 979,888,415.4

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pirate Nation Token je $ 7.64M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PIRATE je 223.59M, s ukupnom količinom od 979888415.4. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.49M.