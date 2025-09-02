Pipo (PIPO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00171106$ 0.00171106 $ 0.00171106 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +11.49% Promjena cijene (7D) +11.49%

Pipo (PIPO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PIPOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PIPO je $ 0.00171106, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PIPO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +11.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pipo (PIPO)

Tržišna kapitalizacija $ 12.93K$ 12.93K $ 12.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.93K$ 12.93K $ 12.93K Količina u optjecaju 998.04M 998.04M 998.04M Ukupna količina 998,043,247.604702 998,043,247.604702 998,043,247.604702

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pipo je $ 12.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PIPO je 998.04M, s ukupnom količinom od 998043247.604702. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.93K.