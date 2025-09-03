PIPI (PIPI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00001409 24-satna najviša cijena $ 0.00001472 Najviša cijena ikada $ 0.00078147 Najniža cijena $ 0.00000757 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.63% Promjena cijene (7D) -1.46%

PIPI (PIPI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001472. Tijekom protekla 24 sata, PIPItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001409 i najviše cijene $ 0.00001472, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PIPI je $ 0.00078147, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000757.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PIPI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.63% u posljednjih 24 sata i -1.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PIPI (PIPI)

Tržišna kapitalizacija $ 14.71K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.71K Količina u optjecaju 999.83M Ukupna količina 999,834,680.24

Trenutačna tržišna kapitalizacija PIPI je $ 14.71K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PIPI je 999.83M, s ukupnom količinom od 999834680.24. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.71K.