PiP (PIP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PiP (PIP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PiP (PIP) Informacije PiP is the liquid mascot of the HyperLiquid ecosystem. Although PiP is smol, it knows that even the tiniest PiP can create waves of change, bringing liquid vibes with a splash of playfulness. PiP, who speaks fluent Pipanese, is all about spreading joy and friendliness. Whether diving into PiP's stream of consciousness or making a splash in the crypto community, PiP embodies the essence of being hyperliquid with freshness and originality. Join PiP’s journey and let’s ride the waves together💧 Službena web stranica: https://x.com/PipOnHL Kupi PIP odmah!

PiP (PIP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PiP (PIP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.49M $ 10.49M $ 10.49M Ukupna količina: $ 786.09K $ 786.09K $ 786.09K Količina u optjecaju: $ 786.09K $ 786.09K $ 786.09K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.49M $ 10.49M $ 10.49M Povijesni maksimum: $ 81.08 $ 81.08 $ 81.08 Povijesni minimum: $ 2.83 $ 2.83 $ 2.83 Trenutna cijena: $ 13.34 $ 13.34 $ 13.34 Saznajte više o cijeni PiP (PIP)

PiP (PIP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PiP (PIP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PIP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PIP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PIP tokena, istražite PIP cijenu tokena uživo!

PIP Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PIP? Naša PIP stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PIP predviđanje cijene tokena odmah!

