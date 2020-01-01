Pinto (PINTO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pinto (PINTO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pinto (PINTO) Informacije Pinto is low volatility money built on Base. The term stablecoin gives people the wrong idea. Whereas sufficiently collateralized stablecoins are in fact stable coins, they are not money. Money has endogenous value. Money is volatile in nature. Our goal is to create money with endogenous value because of its censorship resistance, capital efficiency, and low volatility. Pinto is not intended to create perfect stability. The stablecoin trilemma clearly states that censorship resistance and capital efficiency (i.e., low carrying costs) come at the cost of ideal price stability. However, there is certainly some sufficiently low level of volatility below which a censorship-resistant money with competitive carrying costs would compete with centralized stablecoins. Stablecoin out. Low volatility money in. Službena web stranica: https://pinto.money/ Kupi PINTO odmah!

Pinto (PINTO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pinto (PINTO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.83M $ 8.83M $ 8.83M Ukupna količina: $ 10.93M $ 10.93M $ 10.93M Količina u optjecaju: $ 10.93M $ 10.93M $ 10.93M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.83M $ 8.83M $ 8.83M Povijesni maksimum: $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 Povijesni minimum: $ 0.343824 $ 0.343824 $ 0.343824 Trenutna cijena: $ 0.807916 $ 0.807916 $ 0.807916 Saznajte više o cijeni Pinto (PINTO)

Pinto (PINTO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pinto (PINTO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PINTO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PINTO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PINTO tokena, istražite PINTO cijenu tokena uživo!

PINTO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PINTO? Naša PINTO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PINTO predviđanje cijene tokena odmah!

