Pinto Coin Cijena danas

Trenutačna cijena Pinto Coin (PINTO) danas je --, s promjenom od 8.49% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PINTO u USD je -- po PINTO.

Pinto Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 56,057, s količinom u optjecaju od 999.99M PINTO. Tijekom posljednja 24 sata, PINTO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, PINTO se kretao -- u posljednjem satu i -9.98% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Pinto Coin (PINTO)

Tržišna kapitalizacija $ 56.06K$ 56.06K $ 56.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 56.06K$ 56.06K $ 56.06K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,991,266.916244 999,991,266.916244 999,991,266.916244

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pinto Coin je $ 56.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PINTO je 999.99M, s ukupnom količinom od 999991266.916244. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 56.06K.