Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.828686 24-satna najviša cijena $ 0.835648 Najviša cijena ikada $ 1.023 Najniža cijena $ 0.343824 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.57% Promjena cijene (7D) -8.11%

Pinto (PINTO) cijena u stvarnom vremenu je $0.830809. Tijekom protekla 24 sata, PINTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.828686 i najviše cijene $ 0.835648, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PINTO je $ 1.023, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.343824.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PINTO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.57% u posljednjih 24 sata i -8.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pinto (PINTO)

Tržišna kapitalizacija $ 9.09M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.09M Količina u optjecaju 10.94M Ukupna količina 10,943,391.531171

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pinto je $ 9.09M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PINTO je 10.94M, s ukupnom količinom od 10943391.531171. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.09M.