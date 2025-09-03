Više o PINO

PINO Informacije o cijeni

PINO Bijela knjiga

PINO Službena web stranica

PINO Tokenomija

PINO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Pino TRX Logotip

Pino TRX Cijena (PINO)

Neuvršten

1 PINO u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Pino TRX (PINO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:33:02 (UTC+8)

Pino TRX (PINO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00190556
$ 0.00190556$ 0.00190556

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-8.61%

-8.61%

Pino TRX (PINO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PINOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PINO je $ 0.00190556, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PINO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -8.61% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pino TRX (PINO)

$ 68.09K
$ 68.09K$ 68.09K

--
----

$ 68.09K
$ 68.09K$ 68.09K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pino TRX je $ 68.09K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PINO je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 68.09K.

Pino TRX (PINO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pino TRX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pino TRX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pino TRX u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pino TRX u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+4.27%
60 dana$ 0+48.09%
90 dana$ 0--

Što je Pino TRX (PINO)

Pino TRX is a community based token on Tron blockchain. It is launched via fair launch on SunPump. This token will provide a utility - OTC-market mini-app for telegram, which will allow users to trade memecoins right on Telegram outside of DEXes. This app will help users to not affect the price of the token while trading. Main idea of the project is to unite all memecoins on Tron blockchain under one platform for trading and exchange

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Pino TRX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pino TRX (PINO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pino TRX (PINO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pino TRX.

Provjerite Pino TRX predviđanje cijene sada!

PINO u lokalnim valutama

Pino TRX (PINO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pino TRX (PINO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PINO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pino TRX (PINO)

Koliko Pino TRX (PINO) vrijedi danas?
Cijena PINO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PINO u USD?
Trenutačna cijena PINO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pino TRX?
Tržišna kapitalizacija za PINO je $ 68.09K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PINO?
Količina u optjecaju za PINO je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PINO?
PINO je postigao ATH cijenu od 0.00190556 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PINO?
PINO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PINO?
24-satni obujam trgovanja za PINO je -- USD.
Hoće li PINO još narasti ove godine?
PINO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PINO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:33:02 (UTC+8)

Pino TRX (PINO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.