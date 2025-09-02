PINO (PINO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0022028 - $ 0.00236166
24-satna najniža cijena $ 0.0022028
24-satna najviša cijena $ 0.00236166
Najviša cijena ikada $ 0.077696
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) -0.42%
Promjena cijene (1D) +0.35%
Promjena cijene (7D) -7.83%

PINO (PINO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00234183. Tijekom protekla 24 sata, PINOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0022028 i najviše cijene $ 0.00236166, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PINO je $ 0.077696, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PINO se promijenio za -0.42% u posljednjih sat vremena, +0.35% u posljednjih 24 sata i -7.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PINO (PINO)

Tržišna kapitalizacija $ 2.32M
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.32M
Količina u optjecaju 989.76M
Ukupna količina 989,761,680.33

Trenutačna tržišna kapitalizacija PINO je $ 2.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PINO je 989.76M, s ukupnom količinom od 989761680.33. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.32M.