Pinky the Pineapple Logotip

Pinky the Pineapple Cijena (PINKY)

Neuvršten

1 PINKY u USD cijena uživo:

--
----
-2.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Pinky the Pineapple (PINKY)
Pinky the Pineapple (PINKY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00001826
$ 0.00001826$ 0.00001826
24-satna najniža cijena
$ 0.0000189
$ 0.0000189$ 0.0000189
24-satna najviša cijena

$ 0.00001826
$ 0.00001826$ 0.00001826

$ 0.0000189
$ 0.0000189$ 0.0000189

$ 0.00249627
$ 0.00249627$ 0.00249627

$ 0.00001092
$ 0.00001092$ 0.00001092

--

-2.27%

+5.60%

+5.60%

Pinky the Pineapple (PINKY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001836. Tijekom protekla 24 sata, PINKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001826 i najviše cijene $ 0.0000189, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PINKY je $ 0.00249627, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001092.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PINKY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.27% u posljednjih 24 sata i +5.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pinky the Pineapple (PINKY)

$ 18.35K
$ 18.35K$ 18.35K

--
----

$ 18.35K
$ 18.35K$ 18.35K

999.19M
999.19M 999.19M

999,194,603.804437
999,194,603.804437 999,194,603.804437

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pinky the Pineapple je $ 18.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PINKY je 999.19M, s ukupnom količinom od 999194603.804437. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.35K.

Pinky the Pineapple (PINKY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pinky the Pineapple u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pinky the Pineapple u USD iznosila je $ +0.0000028028.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pinky the Pineapple u USD iznosila je $ +0.0000047668.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pinky the Pineapple u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.27%
30 dana$ +0.0000028028+15.27%
60 dana$ +0.0000047668+25.96%
90 dana$ 0--

Što je Pinky the Pineapple (PINKY)

Pinky the Pineapple is our meme-based cryptocurrency project built on Solana. It features "Pinky," a quirky pineapple character, as its mascot, and embraces humor and community-driven content as core elements of its brand. We aim to engage a global audience through social media-driven virality and grassroots marketing. Key Details: Token Name: Pinky the Pineapple Symbol: PINKY Total Supply: 1000000000 Contract Address: BkvnWerVaa6NYvPAdeX5kBsGhCRjDnUUutAa5KbUvJwJ Blockchain Network: Solana Core Utility: Primarily community-driven, focused on meme culture and online engagement. Community Engagement: Social media campaigns, future NFT collectibles, and interactive events designed to promote a strong, decentralized community. The Pinky the Pineapple project is designed with light-hearted fun at its center, but it maintains transparency and aims to develop a lasting ecosystem that in the future will reward its supporters through unique token utilities, staking opportunities, and NFT interactions. Despite its meme coin origins, the project plans for sustainable growth through continuous community involvement and partnerships.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Pinky the Pineapple (PINKY)

Službena web-stranica

Pinky the Pineapple Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pinky the Pineapple (PINKY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pinky the Pineapple (PINKY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pinky the Pineapple.

Provjerite Pinky the Pineapple predviđanje cijene sada!

PINKY u lokalnim valutama

Pinky the Pineapple (PINKY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pinky the Pineapple (PINKY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PINKY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pinky the Pineapple (PINKY)

Koliko Pinky the Pineapple (PINKY) vrijedi danas?
Cijena PINKY uživo u USD je 0.00001836 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PINKY u USD?
Trenutačna cijena PINKY u USD je $ 0.00001836. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pinky the Pineapple?
Tržišna kapitalizacija za PINKY je $ 18.35K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PINKY?
Količina u optjecaju za PINKY je 999.19M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PINKY?
PINKY je postigao ATH cijenu od 0.00249627 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PINKY?
PINKY je vidio ATL cijenu od 0.00001092 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PINKY?
24-satni obujam trgovanja za PINKY je -- USD.
Hoće li PINKY još narasti ove godine?
PINKY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PINKY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke.