Pinky the Pineapple (PINKY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00001826 24-satna najviša cijena $ 0.0000189 Najviša cijena ikada $ 0.00249627 Najniža cijena $ 0.00001092 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.27% Promjena cijene (7D) +5.60%

Pinky the Pineapple (PINKY) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001836. Tijekom protekla 24 sata, PINKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00001826 i najviše cijene $ 0.0000189, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PINKY je $ 0.00249627, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001092.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PINKY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.27% u posljednjih 24 sata i +5.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pinky the Pineapple (PINKY)

Tržišna kapitalizacija $ 18.35K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.35K Količina u optjecaju 999.19M Ukupna količina 999,194,603.804437

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pinky the Pineapple je $ 18.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PINKY je 999.19M, s ukupnom količinom od 999194603.804437. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.35K.