Ping Dog (PING) Informacije A cute little dog on the solana blockchain $ping Welcome to my world! I’m a cute little dog with soft pink fur and a heart full of excitement. My tail is always wagging with happiness, but don't let the cuteness fool you, i've got a fierce side too! Whether you're here for fun, or something a little wilder, I'm your loyal companion in the brightest universe you've ever seen. Your support and the way you’ve embraced my third child means the world to me. The vision is clear, and the ambition is limitless! Thank you for an incredible first week of Ping - this is just the beginning, with so much more to come! Službena web stranica: https://ping.meme/ Kupi PING odmah!

Ping Dog (PING) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ping Dog (PING), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.10K $ 9.10K $ 9.10K Ukupna količina: $ 999.42M $ 999.42M $ 999.42M Količina u optjecaju: $ 999.42M $ 999.42M $ 999.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.10K $ 9.10K $ 9.10K Povijesni maksimum: $ 0.00572043 $ 0.00572043 $ 0.00572043 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Ping Dog (PING)

Ping Dog (PING) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ping Dog (PING) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PING tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PING tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PING tokena, istražite PING cijenu tokena uživo!

PING Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PING? Naša PING stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PING predviđanje cijene tokena odmah!

