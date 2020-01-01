PinEye (PINEYE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PinEye (PINEYE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PinEye (PINEYE) Informacije PinEye is a platform with an Ecosystem to empower individuals by helping them discover and unlock their full potential. PinEye word got derived from Pineal Gland known as third-eye. One of the major Chakra in human bodies. Concept of that, comes from being enrich in both aspects of humans life, Financial & Mindset. Therefore PinEye aims to create an All-in-One ecosystem combination of Gaming, Social Trading, Academy (Learn To Earn) , Staking, NFT, Web.3 and Charity. To achieve the biggest interactive community in the PinEye School of Life. Službena web stranica: https://pineye.io Bijela knjiga: https://whitepaper.pineye.io/whitepaper Kupi PINEYE odmah!

PinEye (PINEYE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PinEye (PINEYE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 111.22K $ 111.22K $ 111.22K Ukupna količina: $ 925.00M $ 925.00M $ 925.00M Količina u optjecaju: $ 300.51M $ 300.51M $ 300.51M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 342.35K $ 342.35K $ 342.35K Povijesni maksimum: $ 0.0231311 $ 0.0231311 $ 0.0231311 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00036193 $ 0.00036193 $ 0.00036193

PinEye (PINEYE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PinEye (PINEYE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PINEYE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PINEYE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

