PinEye (PINEYE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0,0231311$ 0,0231311 $ 0,0231311 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0,98% Promjena cijene (1D) +1,16% Promjena cijene (7D) -22,99% Promjena cijene (7D) -22,99%

PinEye (PINEYE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PINEYEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PINEYE je $ 0,0231311, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PINEYE se promijenio za +0,98% u posljednjih sat vremena, +1,16% u posljednjih 24 sata i -22,99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PinEye (PINEYE)

Tržišna kapitalizacija $ 101,49K$ 101,49K $ 101,49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 312,39K$ 312,39K $ 312,39K Količina u optjecaju 300,51M 300,51M 300,51M Ukupna količina 925.000.000,0 925.000.000,0 925.000.000,0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PinEye je $ 101,49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PINEYE je 300,51M, s ukupnom količinom od 925000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 312,39K.