PinEye Logotip

PinEye Cijena (PINEYE)

Neuvršten

1 PINEYE u USD cijena uživo:

$0,0003379
$0,0003379$0,0003379
+1,90%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena PinEye (PINEYE)
PinEye (PINEYE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0231311
$ 0,0231311$ 0,0231311

$ 0
$ 0$ 0

+0,98%

+1,16%

-22,99%

-22,99%

PinEye (PINEYE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PINEYEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PINEYE je $ 0,0231311, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PINEYE se promijenio za +0,98% u posljednjih sat vremena, +1,16% u posljednjih 24 sata i -22,99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PinEye (PINEYE)

$ 101,49K
$ 101,49K$ 101,49K

--
----

$ 312,39K
$ 312,39K$ 312,39K

300,51M
300,51M 300,51M

925.000.000,0
925.000.000,0 925.000.000,0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PinEye je $ 101,49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PINEYE je 300,51M, s ukupnom količinom od 925000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 312,39K.

PinEye (PINEYE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PinEye u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PinEye u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PinEye u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PinEye u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1,16%
30 dana$ 0+256,68%
60 dana$ 0+302,13%
90 dana$ 0--

Što je PinEye (PINEYE)

PinEye is a platform with an Ecosystem to empower individuals by helping them discover and unlock their full potential. PinEye word got derived from Pineal Gland known as third-eye. One of the major Chakra in human bodies. Concept of that, comes from being enrich in both aspects of humans life, Financial & Mindset. Therefore PinEye aims to create an All-in-One ecosystem combination of Gaming, Social Trading, Academy (Learn To Earn) , Staking, NFT, Web.3 and Charity. To achieve the biggest interactive community in the PinEye School of Life.

PinEye Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PinEye (PINEYE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PinEye (PINEYE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PinEye.

Provjerite PinEye predviđanje cijene sada!

PinEye (PINEYE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PinEye (PINEYE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PINEYE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PinEye (PINEYE)

Koliko PinEye (PINEYE) vrijedi danas?
Cijena PINEYE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PINEYE u USD?
Trenutačna cijena PINEYE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PinEye?
Tržišna kapitalizacija za PINEYE je $ 101,49K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PINEYE?
Količina u optjecaju za PINEYE je 300,51M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PINEYE?
PINEYE je postigao ATH cijenu od 0,0231311 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PINEYE?
PINEYE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PINEYE?
24-satni obujam trgovanja za PINEYE je -- USD.
Hoće li PINEYE još narasti ove godine?
PINEYE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PINEYE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.