PIM PIMLING (PIM) Informacije Pim is the eternally optimistic and cheerful character from Smiling Friends Inc., where he works alongside his best friend Charlie to spread happiness throughout the world. Known for his pink appearance, infectious positivity, and unwavering kindness, Pim has become a beloved icon of joy in the crypto space. In the show, Pim revolves around the surreal misadventures of a small charity and its four employees dedicated to spreading happiness. Službena web stranica: https://pimpimling.wtf/ Kupi PIM odmah!

PIM PIMLING (PIM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PIM PIMLING (PIM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 19.97K $ 19.97K $ 19.97K Ukupna količina: $ 746.74M $ 746.74M $ 746.74M Količina u optjecaju: $ 746.74M $ 746.74M $ 746.74M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 19.97K $ 19.97K $ 19.97K Povijesni maksimum: $ 0.00384742 $ 0.00384742 $ 0.00384742 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni PIM PIMLING (PIM)

PIM PIMLING (PIM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PIM PIMLING (PIM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PIM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PIM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PIM tokena, istražite PIM cijenu tokena uživo!

PIM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PIM? Naša PIM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PIM predviđanje cijene tokena odmah!

