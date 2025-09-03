Više o PIM

PIM PIMLING Logotip

PIM PIMLING Cijena (PIM)

Neuvršten

1 PIM u USD cijena uživo:

--
----
+2.20%1D
Grafikon aktualnih cijena PIM PIMLING (PIM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:40:01 (UTC+8)

PIM PIMLING (PIM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00002587
$ 0.00002587$ 0.00002587
24-satna najniža cijena
$ 0.00002734
$ 0.00002734$ 0.00002734
24-satna najviša cijena

$ 0.00002587
$ 0.00002587$ 0.00002587

$ 0.00002734
$ 0.00002734$ 0.00002734

$ 0.00384742
$ 0.00384742$ 0.00384742

$ 0.00000999
$ 0.00000999$ 0.00000999

+0.43%

+1.74%

+4.09%

+4.09%

PIM PIMLING (PIM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002705. Tijekom protekla 24 sata, PIMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002587 i najviše cijene $ 0.00002734, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PIM je $ 0.00384742, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000999.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PIM se promijenio za +0.43% u posljednjih sat vremena, +1.74% u posljednjih 24 sata i +4.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PIM PIMLING (PIM)

$ 20.37K
$ 20.37K$ 20.37K

--
----

$ 20.37K
$ 20.37K$ 20.37K

746.74M
746.74M 746.74M

746,740,369.2
746,740,369.2 746,740,369.2

Trenutačna tržišna kapitalizacija PIM PIMLING je $ 20.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PIM je 746.74M, s ukupnom količinom od 746740369.2. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.37K.

PIM PIMLING (PIM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz PIM PIMLING u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz PIM PIMLING u USD iznosila je $ +0.0000046929.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz PIM PIMLING u USD iznosila je $ +0.0000051526.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz PIM PIMLING u USD iznosila je $ +0.00000477353673438766.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.74%
30 dana$ +0.0000046929+17.35%
60 dana$ +0.0000051526+19.05%
90 dana$ +0.00000477353673438766+21.43%

Što je PIM PIMLING (PIM)

Pim is the eternally optimistic and cheerful character from Smiling Friends Inc., where he works alongside his best friend Charlie to spread happiness throughout the world. Known for his pink appearance, infectious positivity, and unwavering kindness, Pim has become a beloved icon of joy in the crypto space. In the show, Pim revolves around the surreal misadventures of a small charity and its four employees dedicated to spreading happiness.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs PIM PIMLING (PIM)

Službena web-stranica

PIM PIMLING Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PIM PIMLING (PIM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PIM PIMLING (PIM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PIM PIMLING.

Provjerite PIM PIMLING predviđanje cijene sada!

PIM u lokalnim valutama

PIM PIMLING (PIM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PIM PIMLING (PIM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PIM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PIM PIMLING (PIM)

Koliko PIM PIMLING (PIM) vrijedi danas?
Cijena PIM uživo u USD je 0.00002705 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PIM u USD?
Trenutačna cijena PIM u USD je $ 0.00002705. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PIM PIMLING?
Tržišna kapitalizacija za PIM je $ 20.37K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PIM?
Količina u optjecaju za PIM je 746.74M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PIM?
PIM je postigao ATH cijenu od 0.00384742 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PIM?
PIM je vidio ATL cijenu od 0.00000999 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PIM?
24-satni obujam trgovanja za PIM je -- USD.
Hoće li PIM još narasti ove godine?
PIM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PIM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

