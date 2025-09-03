PIM PIMLING (PIM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00002587 $ 0.00002587 $ 0.00002587 24-satna najniža cijena $ 0.00002734 $ 0.00002734 $ 0.00002734 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00002587$ 0.00002587 $ 0.00002587 24-satna najviša cijena $ 0.00002734$ 0.00002734 $ 0.00002734 Najviša cijena ikada $ 0.00384742$ 0.00384742 $ 0.00384742 Najniža cijena $ 0.00000999$ 0.00000999 $ 0.00000999 Promjena cijene (1H) +0.43% Promjena cijene (1D) +1.74% Promjena cijene (7D) +4.09% Promjena cijene (7D) +4.09%

PIM PIMLING (PIM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00002705. Tijekom protekla 24 sata, PIMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00002587 i najviše cijene $ 0.00002734, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PIM je $ 0.00384742, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000999.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PIM se promijenio za +0.43% u posljednjih sat vremena, +1.74% u posljednjih 24 sata i +4.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PIM PIMLING (PIM)

Tržišna kapitalizacija $ 20.37K$ 20.37K $ 20.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.37K$ 20.37K $ 20.37K Količina u optjecaju 746.74M 746.74M 746.74M Ukupna količina 746,740,369.2 746,740,369.2 746,740,369.2

Trenutačna tržišna kapitalizacija PIM PIMLING je $ 20.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PIM je 746.74M, s ukupnom količinom od 746740369.2. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.37K.