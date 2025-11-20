PILSO OS Cijena danas

Trenutačna cijena PILSO OS (PILSO) danas je $ 0.0001613, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PILSO u USD je $ 0.0001613 po PILSO.

PILSO OS trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 13,263.54, s količinom u optjecaju od 82.23M PILSO. Tijekom posljednja 24 sata, PILSO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.005568, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00016009.

U kratkoročnim performansama, PILSO se kretao -- u posljednjem satu i -16.02% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu PILSO OS (PILSO)

Tržišna kapitalizacija $ 13.26K$ 13.26K $ 13.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.13K$ 16.13K $ 16.13K Količina u optjecaju 82.23M 82.23M 82.23M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

