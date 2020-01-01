Pilot3 (PTAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pilot3 (PTAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pilot3 (PTAI) Informacije What Is Pilot3 (PTAI)? Pilot3 (PTAI) is a next-generation, non-custodial trading hub that integrates Decentralized Finance and Artificial Intelligence (DeFAI) to enhance crypto trading. It features adaptive AI agents capable of analyzing markets, simulating strategies, and autonomously executing trades across multiple blockchain networks. These agents provide real-time market insights, predictive sentiment analysis, and personalized trade recommendations, simplifying the trading process for users of all experience levels.​ Key features of Pilot3 (PTAI) include: AI-Powered Agents: Dynamic agents that learn and adapt to market conditions, optimizing trading strategies. DeFAI Integration: Combines decentralized finance tools with AI to offer transparent and efficient trading solutions. Cross-Chain Compatibility: Operates across various blockchain ecosystems, expanding trading opportunities. Real-Time Insights: Provides up-to-date market data and sentiment forecasts to inform trading decisions. Automated Portfolio Management: Allows for automated adjustments to portfolios based on AI-driven analysis.​ Whether you're a seasoned trader or a newcomer, Pilot3 aims to turn market complexity into clarity and profitability.​ What Is the $PTAI Token? The $PTAI token is the native utility token of the Pilot3 ecosystem. It serves multiple purposes, including:​ Access to Premium Features: Unlock advanced tools and functionalities within the Pilot3 platform. Governance: Participate in decision-making processes regarding the development and direction of the platform. Incentives and Rewards: Earn rewards for contributing to the ecosystem, such as providing liquidity or referring new users.​ Holding $PTAI tokens empowers users to have a stake in the Pilot3 ecosystem and benefit from its growth.​ Who Are the Founders of Pilot3? Pilot3 was developed by a team of experts in blockchain technology, artificial intelligence, and decentralized finance. While specific details about the founders are not provided in the available documentation, the team is committed to creating an innovative trading platform that leverages the power of AI and DeFi to serve the crypto trading community.​ Where Can I Buy $PTAI Tokens? As of now, $PTAI tokens can be acquired through: https://app.virtuals.io/virtuals/21392 Službena web stranica: https://www.pilot3.ai/ Bijela knjiga: https://docs.pilot3.ai/ Kupi PTAI odmah!

Pilot3 (PTAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pilot3 (PTAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 342.13K $ 342.13K $ 342.13K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 611.52M $ 611.52M $ 611.52M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 559.48K $ 559.48K $ 559.48K Povijesni maksimum: $ 0.00172227 $ 0.00172227 $ 0.00172227 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00055948 $ 0.00055948 $ 0.00055948 Saznajte više o cijeni Pilot3 (PTAI)

Pilot3 (PTAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pilot3 (PTAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PTAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PTAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PTAI tokena, istražite PTAI cijenu tokena uživo!

PTAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PTAI? Naša PTAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PTAI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!