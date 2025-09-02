Pilot3 (PTAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00172227 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.04% Promjena cijene (1D) -10.73% Promjena cijene (7D) -27.05%

Pilot3 (PTAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PTAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PTAI je $ 0.00172227, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PTAI se promijenio za -1.04% u posljednjih sat vremena, -10.73% u posljednjih 24 sata i -27.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pilot3 (PTAI)

Tržišna kapitalizacija $ 241.06K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 409.24K Količina u optjecaju 589.06M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pilot3 je $ 241.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PTAI je 589.06M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 409.24K.