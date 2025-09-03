Više o PILLZUMI

Pillzumi Cijena (PILLZUMI)

Neuvršten

1 PILLZUMI u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Pillzumi (PILLZUMI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:32:40 (UTC+8)

Pillzumi (PILLZUMI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01926212
$ 0.01926212$ 0.01926212

$ 0
$ 0$ 0

--

0.00%

+5.82%

+5.82%

Pillzumi (PILLZUMI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PILLZUMItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PILLZUMI je $ 0.01926212, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PILLZUMI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +5.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pillzumi (PILLZUMI)

$ 61.96K
$ 61.96K$ 61.96K

--
----

$ 61.96K
$ 61.96K$ 61.96K

999.69M
999.69M 999.69M

999,685,523.761255
999,685,523.761255 999,685,523.761255

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pillzumi je $ 61.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PILLZUMI je 999.69M, s ukupnom količinom od 999685523.761255. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 61.96K.

Pillzumi (PILLZUMI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pillzumi u USD iznosila je $ 0.0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pillzumi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pillzumi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pillzumi u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0.00.00%
30 dana$ 0+23.65%
60 dana$ 0+17.50%
90 dana$ 0--

Što je Pillzumi (PILLZUMI)

Most AI agents today are built on static contexts and fixed knowledge bases, which leads to rigid behaviors that don't adapt over time in their personality. Pillzumi aims to change that by creating AI agents that evolve through an autonomously generated story. Centered around the tale of pills escaping their pharmacy, Pillzumi demonstrates that agent-based projects should be led by stories, allowing for dynamic changes in behavior and context. Also, by finding novel ways to visualize and contribute to agents' memories, we move beyond traditional character files and opaque models. We focus on aesthetics to ensure that despite the layers of automation, the output remains engaging and artistically rich.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Pillzumi (PILLZUMI)

Službena web-stranica

Pillzumi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pillzumi (PILLZUMI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pillzumi (PILLZUMI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pillzumi.

Provjerite Pillzumi predviđanje cijene sada!

PILLZUMI u lokalnim valutama

Pillzumi (PILLZUMI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pillzumi (PILLZUMI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PILLZUMI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pillzumi (PILLZUMI)

Koliko Pillzumi (PILLZUMI) vrijedi danas?
Cijena PILLZUMI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PILLZUMI u USD?
Trenutačna cijena PILLZUMI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pillzumi?
Tržišna kapitalizacija za PILLZUMI je $ 61.96K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PILLZUMI?
Količina u optjecaju za PILLZUMI je 999.69M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PILLZUMI?
PILLZUMI je postigao ATH cijenu od 0.01926212 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PILLZUMI?
PILLZUMI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PILLZUMI?
24-satni obujam trgovanja za PILLZUMI je -- USD.
Hoće li PILLZUMI još narasti ove godine?
PILLZUMI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PILLZUMI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
