Pike Finance (P) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0.00100017 $ 0.00100017 $ 0.00100017 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0.00100017$ 0.00100017 $ 0.00100017 Najviša cijena ikada $ 0.04150518$ 0.04150518 $ 0.04150518 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -0.56% Promjena cijene (7D) -3.26% Promjena cijene (7D) -3.26%

Pike Finance (P) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, Ptrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00100017, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena P je $ 0.04150518, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, P se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -0.56% u posljednjih 24 sata i -3.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pike Finance (P)

Tržišna kapitalizacija $ 228.31K$ 228.31K $ 228.31K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 355.69K$ 355.69K $ 355.69K Količina u optjecaju 230.08M 230.08M 230.08M Ukupna količina 358,450,000.0 358,450,000.0 358,450,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pike Finance je $ 228.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju P je 230.08M, s ukupnom količinom od 358450000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 355.69K.