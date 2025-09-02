Više o P

Pike Finance Cijena (P)

1 P u USD cijena uživo:

$0.00099239
$0.00099239
-0.50%1D
Grafikon aktualnih cijena Pike Finance (P)
Pike Finance (P) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
$ 0.00100017
$ 0.00100017
24-satna najviša cijena

$ 0.00100017
$ 0.00100017

$ 0.04150518
$ 0.04150518

+0.01%

-0.56%

-3.26%

-3.26%

Pike Finance (P) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, Ptrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0.00100017, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena P je $ 0.04150518, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, P se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -0.56% u posljednjih 24 sata i -3.26% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pike Finance (P)

$ 228.31K
$ 228.31K

--
----

$ 355.69K
$ 355.69K

230.08M
230.08M

358,450,000.0
358,450,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pike Finance je $ 228.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju P je 230.08M, s ukupnom količinom od 358450000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 355.69K.

Pike Finance (P) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pike Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pike Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pike Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pike Finance u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.56%
30 dana$ 0-24.23%
60 dana$ 0-31.37%
90 dana$ 0--

Što je Pike Finance (P)

Pike is a cross-chain lending market with no bridge and wrapped tokens risks. Pike allows users to access native liquidity across any chain. Its modular design improves security and capital efficiency, offering better rates through interest rate arbitrage and full liquidity utilization, boosting market stability. Pike’s new design introduces three core modules: Local Markets (LMs), Universal Vault (UV), and Protocol-Oriented Chain Abstraction (POCA). These modules are highly composable and can operate independently.

Resurs Pike Finance (P)

Službena web-stranica

Pike Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pike Finance (P) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pike Finance (P) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pike Finance.

Provjerite Pike Finance predviđanje cijene sada!

P u lokalnim valutama

Pike Finance (P) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pike Finance (P) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o P opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pike Finance (P)

Koliko Pike Finance (P) vrijedi danas?
Cijena P uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena P u USD?
Trenutačna cijena P u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pike Finance?
Tržišna kapitalizacija za P je $ 228.31K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za P?
Količina u optjecaju za P je 230.08M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za P?
P je postigao ATH cijenu od 0.04150518 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za P?
P je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za P?
24-satni obujam trgovanja za P je -- USD.
Hoće li P još narasti ove godine?
P mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte P predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Pike Finance (P) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.