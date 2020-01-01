PIGU (PIGU) Tokenomika
PIGU is a memecoin launched on the Sui blockchain, designed to raise awareness of Sui's innovative technology and builder community. Unlike other projects, PIGU takes a fun and lighthearted approach, using its clumsy and charming mascot to engage users through high-quality animations and memes. The goal is to make blockchain technology more approachable by highlighting the unique features of Sui in a relatable, entertaining way. By leveraging humor and creativity, PIGU helps with bridging the gap between the blockchain world and everyday users, making it easier for newcomers to understand and appreciate what Sui has to offer.
PIGU (PIGU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike PIGU (PIGU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj PIGU tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja PIGU tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
