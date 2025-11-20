PIGEONS Cijena danas

Trenutačna cijena PIGEONS (PIGEONS) danas je $ 0.00240309, s promjenom od 4.30% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PIGEONS u USD je $ 0.00240309 po PIGEONS.

PIGEONS trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 766,165, s količinom u optjecaju od 318.82M PIGEONS. Tijekom posljednja 24 sata, PIGEONS trgovao je između $ 0.00216854 (niska) i $ 0.00249812 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00553629, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00054785.

U kratkoročnim performansama, PIGEONS se kretao -0.47% u posljednjem satu i -22.16% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu PIGEONS (PIGEONS)

Tržišna kapitalizacija $ 766.17K$ 766.17K $ 766.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 771.39K$ 771.39K $ 771.39K Količina u optjecaju 318.82M 318.82M 318.82M Ukupna količina 321,000,123.0000001 321,000,123.0000001 321,000,123.0000001

Trenutačna tržišna kapitalizacija PIGEONS je $ 766.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PIGEONS je 318.82M, s ukupnom količinom od 321000123.0000001. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 771.39K.