Pigeon Tech (GOVAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0086572$ 0.0086572 $ 0.0086572 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.17% Promjena cijene (1D) +1.12% Promjena cijene (7D) +4.89% Promjena cijene (7D) +4.89%

Pigeon Tech (GOVAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GOVAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOVAI je $ 0.0086572, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOVAI se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, +1.12% u posljednjih 24 sata i +4.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pigeon Tech (GOVAI)

Tržišna kapitalizacija $ 549.26K$ 549.26K $ 549.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 549.26K$ 549.26K $ 549.26K Količina u optjecaju 999.83M 999.83M 999.83M Ukupna količina 999,834,690.304691 999,834,690.304691 999,834,690.304691

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pigeon Tech je $ 549.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOVAI je 999.83M, s ukupnom količinom od 999834690.304691. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 549.26K.