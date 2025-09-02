Više o GOVAI

Pigeon Tech Cijena (GOVAI)

Neuvršten

1 GOVAI u USD cijena uživo:

$0.00054935
$0.00054935$0.00054935
+1.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Pigeon Tech (GOVAI)
Pigeon Tech (GOVAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0086572
$ 0.0086572$ 0.0086572

$ 0
$ 0$ 0

-0.17%

+1.12%

+4.89%

+4.89%

Pigeon Tech (GOVAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GOVAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOVAI je $ 0.0086572, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOVAI se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, +1.12% u posljednjih 24 sata i +4.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pigeon Tech (GOVAI)

$ 549.26K
$ 549.26K$ 549.26K

--
----

$ 549.26K
$ 549.26K$ 549.26K

999.83M
999.83M 999.83M

999,834,690.304691
999,834,690.304691 999,834,690.304691

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pigeon Tech je $ 549.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOVAI je 999.83M, s ukupnom količinom od 999834690.304691. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 549.26K.

Pigeon Tech (GOVAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Pigeon Tech u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Pigeon Tech u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Pigeon Tech u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Pigeon Tech u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.12%
30 dana$ 0+35.45%
60 dana$ 0+26.29%
90 dana$ 0--

Što je Pigeon Tech (GOVAI)

Pigeon Tech v6.9 is revolutionizing surveillance with next-gen AI. Imagine birds secretly integrated with advanced tech—turning the ‘birds aren’t real’ meme into a groundbreaking reality. This isn’t just a meme upgrade; it’s the future of surveillance, blending nature and innovation. With this AI-powered shift, industries from security to data collection will face massive disruption. The future is now, and it’s smarter, faster, and hidden in plain sight. Get ready for the tech revolution!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Pigeon Tech (GOVAI)

Službena web-stranica

Pigeon Tech Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pigeon Tech (GOVAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pigeon Tech (GOVAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pigeon Tech.

Provjerite Pigeon Tech predviđanje cijene sada!

GOVAI u lokalnim valutama

Pigeon Tech (GOVAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pigeon Tech (GOVAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GOVAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pigeon Tech (GOVAI)

Koliko Pigeon Tech (GOVAI) vrijedi danas?
Cijena GOVAI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GOVAI u USD?
Trenutačna cijena GOVAI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pigeon Tech?
Tržišna kapitalizacija za GOVAI je $ 549.26K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GOVAI?
Količina u optjecaju za GOVAI je 999.83M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GOVAI?
GOVAI je postigao ATH cijenu od 0.0086572 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GOVAI?
GOVAI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GOVAI?
24-satni obujam trgovanja za GOVAI je -- USD.
Hoće li GOVAI još narasti ove godine?
GOVAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GOVAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
