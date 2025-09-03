PigCat (PC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00904254$ 0.00904254 $ 0.00904254 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.17% Promjena cijene (7D) +4.45% Promjena cijene (7D) +4.45%

PigCat (PC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PC je $ 0.00904254, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.17% u posljednjih 24 sata i +4.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PigCat (PC)

Tržišna kapitalizacija $ 23.63K$ 23.63K $ 23.63K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.63K$ 23.63K $ 23.63K Količina u optjecaju 999.96M 999.96M 999.96M Ukupna količina 999,957,592.81 999,957,592.81 999,957,592.81

Trenutačna tržišna kapitalizacija PigCat je $ 23.63K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PC je 999.96M, s ukupnom količinom od 999957592.81. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.63K.