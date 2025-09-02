pig wif hat (PIGWIF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00154829$ 0.00154829 $ 0.00154829 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.18% Promjena cijene (1D) +1.32% Promjena cijene (7D) +19.29% Promjena cijene (7D) +19.29%

pig wif hat (PIGWIF) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PIGWIFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PIGWIF je $ 0.00154829, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PIGWIF se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, +1.32% u posljednjih 24 sata i +19.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu pig wif hat (PIGWIF)

Tržišna kapitalizacija $ 41.16K$ 41.16K $ 41.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.16K$ 41.16K $ 41.16K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,965,234.4 999,965,234.4 999,965,234.4

Trenutačna tržišna kapitalizacija pig wif hat je $ 41.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PIGWIF je 999.97M, s ukupnom količinom od 999965234.4. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.16K.