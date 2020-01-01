Pico ($PICO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pico ($PICO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pico ($PICO) Informacije Pico is one of the flagship IPs of Abstract Chain—a mischievous, emotionally resonant penguin shaping a new cultural narrative. With a distinct visual identity, 100M+ views across social platforms, and a strong content pipeline (animation, lore, more), Pico is built to scale across media, community, and on-chain integrations within the Abstract ecosystem. Pico escaped, and now he's taking over the chain. Službena web stranica: https://www.pico.meme/ Kupi $PICO odmah!

Pico ($PICO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pico ($PICO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 147.51K $ 147.51K $ 147.51K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 147.51K $ 147.51K $ 147.51K Povijesni maksimum: $ 0.00510503 $ 0.00510503 $ 0.00510503 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00014751 $ 0.00014751 $ 0.00014751 Saznajte više o cijeni Pico ($PICO)

Pico ($PICO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pico ($PICO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $PICO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $PICO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $PICO tokena, istražite $PICO cijenu tokena uživo!

$PICO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $PICO? Naša $PICO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

