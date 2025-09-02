Pico ($PICO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00510503 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.03% Promjena cijene (1D) -20.13% Promjena cijene (7D) -30.24%

Pico ($PICO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $PICOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $PICO je $ 0.00510503, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $PICO se promijenio za -1.03% u posljednjih sat vremena, -20.13% u posljednjih 24 sata i -30.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pico ($PICO)

Tržišna kapitalizacija $ 140.97K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 140.97K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pico je $ 140.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $PICO je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 140.97K.