PickleCharts Token Cijena danas

Trenutačna cijena PickleCharts Token (PCC) danas je $ 0.00134959, s promjenom od 0.64% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PCC u USD je $ 0.00134959 po PCC.

PickleCharts Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 22,600, s količinom u optjecaju od 16.75M PCC. Tijekom posljednja 24 sata, PCC trgovao je između $ 0.00134552 (niska) i $ 0.00136623 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00764956, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00134552.

U kratkoročnim performansama, PCC se kretao -0.34% u posljednjem satu i -19.08% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu PickleCharts Token (PCC)

Tržišna kapitalizacija $ 22.60K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 26.65K Količina u optjecaju 16.75M Ukupna količina 19,745,760.32946486

