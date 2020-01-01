Pickle Finance (PICKLE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pickle Finance (PICKLE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pickle Finance (PICKLE) Informacije Pickle Finance is a yield aggregator that compounds LPs across various chains. Users realise the power of compounding, while saving time and money compared to manual farming. Pickle Finance has Jars, and Farms. Jars compound returns from other protocols, creating a pToken. Farms provide extra Pickle rewards for staking a jars pToken. The Pickle Protocol is governed by DILL holders (users that stake PICKLE) who are able to create and vote on proposals for changes to the protocol. DILL holders also get to share in 45% of protocol revenues, as well as boost the PICKLE rewards on their farms. Službena web stranica: https://pickle.finance/ Kupi PICKLE odmah!

Pickle Finance (PICKLE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pickle Finance (PICKLE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 108.99K $ 108.99K $ 108.99K Ukupna količina: $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Količina u optjecaju: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 221.59K $ 221.59K $ 221.59K Povijesni maksimum: $ 85.24 $ 85.24 $ 85.24 Povijesni minimum: $ 0.04249673 $ 0.04249673 $ 0.04249673 Trenutna cijena: $ 0.063433 $ 0.063433 $ 0.063433 Saznajte više o cijeni Pickle Finance (PICKLE)

Pickle Finance (PICKLE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pickle Finance (PICKLE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PICKLE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PICKLE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PICKLE tokena, istražite PICKLE cijenu tokena uživo!

PICKLE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PICKLE? Naša PICKLE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PICKLE predviđanje cijene tokena odmah!

