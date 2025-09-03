Pickle Finance (PICKLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.063584 $ 0.063584 $ 0.063584 24-satna najniža cijena $ 0.066095 $ 0.066095 $ 0.066095 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.063584$ 0.063584 $ 0.063584 24-satna najviša cijena $ 0.066095$ 0.066095 $ 0.066095 Najviša cijena ikada $ 85.24$ 85.24 $ 85.24 Najniža cijena $ 0.04249673$ 0.04249673 $ 0.04249673 Promjena cijene (1H) -0.75% Promjena cijene (1D) -2.53% Promjena cijene (7D) -6.44% Promjena cijene (7D) -6.44%

Pickle Finance (PICKLE) cijena u stvarnom vremenu je $0.06392. Tijekom protekla 24 sata, PICKLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.063584 i najviše cijene $ 0.066095, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PICKLE je $ 85.24, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04249673.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PICKLE se promijenio za -0.75% u posljednjih sat vremena, -2.53% u posljednjih 24 sata i -6.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pickle Finance (PICKLE)

Tržišna kapitalizacija $ 109.49K$ 109.49K $ 109.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 222.61K$ 222.61K $ 222.61K Količina u optjecaju 1.72M 1.72M 1.72M Ukupna količina 3,489,252.394718828 3,489,252.394718828 3,489,252.394718828

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pickle Finance je $ 109.49K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PICKLE je 1.72M, s ukupnom količinom od 3489252.394718828. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 222.61K.