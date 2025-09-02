Picasso (PICA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.02857193 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.85% Promjena cijene (1D) +1.20% Promjena cijene (7D) -1.02%

Picasso (PICA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PICAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PICA je $ 0.02857193, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PICA se promijenio za +0.85% u posljednjih sat vremena, +1.20% u posljednjih 24 sata i -1.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Picasso (PICA)

Tržišna kapitalizacija $ 195.21K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 211.54K Količina u optjecaju 9.20B Ukupna količina 9,971,531,475.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Picasso je $ 195.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PICA je 9.20B, s ukupnom količinom od 9971531475.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 211.54K.