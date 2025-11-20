Pi Network Dog Cijena danas

Trenutačna cijena Pi Network Dog (PIDOG) danas je --, s promjenom od 8.50% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PIDOG u USD je -- po PIDOG.

Pi Network Dog trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 150,868, s količinom u optjecaju od 5.23T PIDOG. Tijekom posljednja 24 sata, PIDOG trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, PIDOG se kretao -2.75% u posljednjem satu i +0.24% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Pi Network Dog (PIDOG)

Tržišna kapitalizacija $ 150.87K$ 150.87K $ 150.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 906.26K$ 906.26K $ 906.26K Količina u optjecaju 5.23T 5.23T 5.23T Ukupna količina 31,415,827,817,160.46 31,415,827,817,160.46 31,415,827,817,160.46

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pi Network Dog je $ 150.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PIDOG je 5.23T, s ukupnom količinom od 31415827817160.46. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 906.26K.