Phteven (PHTEVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00340527$ 0.00340527 $ 0.00340527 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.29% Promjena cijene (1D) +2.00% Promjena cijene (7D) -1.25% Promjena cijene (7D) -1.25%

Phteven (PHTEVE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PHTEVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PHTEVE je $ 0.00340527, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PHTEVE se promijenio za +1.29% u posljednjih sat vremena, +2.00% u posljednjih 24 sata i -1.25% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Phteven (PHTEVE)

Tržišna kapitalizacija $ 41.35K$ 41.35K $ 41.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.35K$ 41.35K $ 41.35K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Phteven je $ 41.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PHTEVE je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.35K.