Phonon DAO Logotip

Phonon DAO Cijena (PHONON)

Neuvršten

1 PHONON u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Phonon DAO (PHONON)
Phonon DAO (PHONON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01391468
$ 0.01391468$ 0.01391468

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.08%

-0.08%

Phonon DAO (PHONON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PHONONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PHONON je $ 0.01391468, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PHONON se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Phonon DAO (PHONON)

$ 46.17K
$ 46.17K$ 46.17K

--
----

$ 64.35K
$ 64.35K$ 64.35K

7.17B
7.17B 7.17B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Phonon DAO je $ 46.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PHONON je 7.17B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.35K.

Phonon DAO (PHONON) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Phonon DAO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Phonon DAO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Phonon DAO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Phonon DAO u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0-6.98%
60 dana$ 0-19.75%
90 dana$ 0--

Što je Phonon DAO (PHONON)

Phonon personifies the true vision of digital p2p cash. It builds upon the original works of David Chaum, Nick Szabo, Adam Back, Hal Finney and Tim Maye in order to truly offer a protocol that extends the functionality of cryptocurrency assets. The usage of secure hardware technology and free open-source software combined within a protocol able to offer instant, chain-agnostic, permissionless, fee-less, scalable and most of all completely private transactions at the consumer-grade level.

Resurs Phonon DAO (PHONON)

Službena web-stranica

Phonon DAO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Phonon DAO (PHONON) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Phonon DAO (PHONON) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Phonon DAO.

Provjerite Phonon DAO predviđanje cijene sada!

PHONON u lokalnim valutama

Phonon DAO (PHONON) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Phonon DAO (PHONON) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PHONON opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Phonon DAO (PHONON)

Koliko Phonon DAO (PHONON) vrijedi danas?
Cijena PHONON uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PHONON u USD?
Trenutačna cijena PHONON u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Phonon DAO?
Tržišna kapitalizacija za PHONON je $ 46.17K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PHONON?
Količina u optjecaju za PHONON je 7.17B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PHONON?
PHONON je postigao ATH cijenu od 0.01391468 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PHONON?
PHONON je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PHONON?
24-satni obujam trgovanja za PHONON je -- USD.
Hoće li PHONON još narasti ove godine?
PHONON mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PHONON predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Phonon DAO (PHONON) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

