24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01391468 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.08%

Phonon DAO (PHONON) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PHONONtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PHONON je $ 0.01391468, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PHONON se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Tržišna kapitalizacija $ 46.17K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 64.35K Količina u optjecaju 7.17B Ukupna količina 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Phonon DAO je $ 46.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PHONON je 7.17B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.35K.