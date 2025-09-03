PhoenixDAO (PHNX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.318999$ 0.318999 $ 0.318999 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +3.60% Promjena cijene (7D) +3.60%

PhoenixDAO (PHNX) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PHNXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PHNX je $ 0.318999, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PHNX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +3.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PhoenixDAO (PHNX)

Tržišna kapitalizacija $ 21.80K$ 21.80K $ 21.80K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 46.21K$ 46.21K $ 46.21K Količina u optjecaju 51.90M 51.90M 51.90M Ukupna količina 110,000,000.0 110,000,000.0 110,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija PhoenixDAO je $ 21.80K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PHNX je 51.90M, s ukupnom količinom od 110000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 46.21K.