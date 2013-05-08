Phoenixcoin (PXC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Phoenixcoin (PXC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Phoenixcoin (PXC) Informacije Phoenixcoin was founded by Phenix Crypto Systems Network Inc., owned and operated by John Carmiche (JohnCar) and Michael Burns (iamatrix). The first block was mined (generated) on the 8th of May 2013, but the currency wasn't released to public until about 20000 blocks which resulted in a pre-mine of about 1 million coins. The original name was Phenixcoin. The coin was supposed to be used for various projects by the founding company such as Phenix Poker or Phenix Safe Trade. On the 11th of July 2013, Phoenixcoin together with Feathercoin and Worldcoin established the UNOCS (United Open Currency Solutions), an alliance aimed at joint development and promotion. Unfortunately, the alliance fell apart later due to poor development and project management after the withdrawal of Feathercoin. Službena web stranica: http://phoenixcoin.org/

Phoenixcoin (PXC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Phoenixcoin (PXC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Ukupna količina: $ 92.66M $ 92.66M $ 92.66M Količina u optjecaju: $ 92.66M $ 92.66M $ 92.66M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Povijesni maksimum: $ 0.102731 $ 0.102731 $ 0.102731 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.01317342 $ 0.01317342 $ 0.01317342 Saznajte više o cijeni Phoenixcoin (PXC)

Phoenixcoin (PXC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Phoenixcoin (PXC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PXC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PXC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PXC tokena, istražite PXC cijenu tokena uživo!

