Više o PXC

PXC Informacije o cijeni

PXC Službena web stranica

PXC Tokenomija

PXC Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Phoenixcoin Logotip

Phoenixcoin Cijena (PXC)

Neuvršten

1 PXC u USD cijena uživo:

$0.01324159
$0.01324159$0.01324159
+1.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Phoenixcoin (PXC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:00:18 (UTC+8)

Phoenixcoin (PXC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01290724
$ 0.01290724$ 0.01290724
24-satna najniža cijena
$ 0.01327203
$ 0.01327203$ 0.01327203
24-satna najviša cijena

$ 0.01290724
$ 0.01290724$ 0.01290724

$ 0.01327203
$ 0.01327203$ 0.01327203

$ 0.102731
$ 0.102731$ 0.102731

$ 0.00008772
$ 0.00008772$ 0.00008772

--

+1.81%

-7.48%

-7.48%

Phoenixcoin (PXC) cijena u stvarnom vremenu je $0.01324159. Tijekom protekla 24 sata, PXCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01290724 i najviše cijene $ 0.01327203, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PXC je $ 0.102731, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00008772.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PXC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.81% u posljednjih 24 sata i -7.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Phoenixcoin (PXC)

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

--
----

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

92.64M
92.64M 92.64M

92,648,702.75
92,648,702.75 92,648,702.75

Trenutačna tržišna kapitalizacija Phoenixcoin je $ 1.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PXC je 92.64M, s ukupnom količinom od 92648702.75. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.23M.

Phoenixcoin (PXC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Phoenixcoin u USD iznosila je $ +0.00023532.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Phoenixcoin u USD iznosila je $ -0.0003620475.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Phoenixcoin u USD iznosila je $ +0.0036469351.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Phoenixcoin u USD iznosila je $ +0.001359145434633636.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00023532+1.81%
30 dana$ -0.0003620475-2.73%
60 dana$ +0.0036469351+27.54%
90 dana$ +0.001359145434633636+11.44%

Što je Phoenixcoin (PXC)

Phoenixcoin was founded by Phenix Crypto Systems Network Inc., owned and operated by John Carmiche (JohnCar) and Michael Burns (iamatrix). The first block was mined (generated) on the 8th of May 2013, but the currency wasn't released to public until about 20000 blocks which resulted in a pre-mine of about 1 million coins. The original name was Phenixcoin. The coin was supposed to be used for various projects by the founding company such as Phenix Poker or Phenix Safe Trade. On the 11th of July 2013, Phoenixcoin together with Feathercoin and Worldcoin established the UNOCS (United Open Currency Solutions), an alliance aimed at joint development and promotion. Unfortunately, the alliance fell apart later due to poor development and project management after the withdrawal of Feathercoin.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Phoenixcoin (PXC)

Službena web-stranica

Phoenixcoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Phoenixcoin (PXC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Phoenixcoin (PXC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Phoenixcoin.

Provjerite Phoenixcoin predviđanje cijene sada!

PXC u lokalnim valutama

Phoenixcoin (PXC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Phoenixcoin (PXC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PXC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Phoenixcoin (PXC)

Koliko Phoenixcoin (PXC) vrijedi danas?
Cijena PXC uživo u USD je 0.01324159 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PXC u USD?
Trenutačna cijena PXC u USD je $ 0.01324159. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Phoenixcoin?
Tržišna kapitalizacija za PXC je $ 1.23M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PXC?
Količina u optjecaju za PXC je 92.64M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PXC?
PXC je postigao ATH cijenu od 0.102731 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PXC?
PXC je vidio ATL cijenu od 0.00008772 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PXC?
24-satni obujam trgovanja za PXC je -- USD.
Hoće li PXC još narasti ove godine?
PXC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PXC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:00:18 (UTC+8)

Phoenixcoin (PXC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.