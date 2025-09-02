Phoenixcoin (PXC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01290724 $ 0.01290724 $ 0.01290724 24-satna najniža cijena $ 0.01327203 $ 0.01327203 $ 0.01327203 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01290724$ 0.01290724 $ 0.01290724 24-satna najviša cijena $ 0.01327203$ 0.01327203 $ 0.01327203 Najviša cijena ikada $ 0.102731$ 0.102731 $ 0.102731 Najniža cijena $ 0.00008772$ 0.00008772 $ 0.00008772 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.81% Promjena cijene (7D) -7.48% Promjena cijene (7D) -7.48%

Phoenixcoin (PXC) cijena u stvarnom vremenu je $0.01324159. Tijekom protekla 24 sata, PXCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01290724 i najviše cijene $ 0.01327203, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PXC je $ 0.102731, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00008772.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PXC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.81% u posljednjih 24 sata i -7.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Phoenixcoin (PXC)

Tržišna kapitalizacija $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Količina u optjecaju 92.64M 92.64M 92.64M Ukupna količina 92,648,702.75 92,648,702.75 92,648,702.75

Trenutačna tržišna kapitalizacija Phoenixcoin je $ 1.23M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PXC je 92.64M, s ukupnom količinom od 92648702.75. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.23M.