Phoenix Blockchain (PHX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00941679 $ 0.01073528 24-satna najniža cijena $ 0.00941679 24-satna najviša cijena $ 0.01073528 Najviša cijena ikada $ 1.45 Najniža cijena $ 0.00145453 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -12.27% Promjena cijene (7D) +4.64%

Phoenix Blockchain (PHX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00941709. Tijekom protekla 24 sata, PHXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00941679 i najviše cijene $ 0.01073528, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PHX je $ 1.45, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00145453.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PHX se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -12.27% u posljednjih 24 sata i +4.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Phoenix Blockchain (PHX)

Tržišna kapitalizacija $ 72.18K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 72.18K Količina u optjecaju 7.67M Ukupna količina 7,665,038.002764521

Trenutačna tržišna kapitalizacija Phoenix Blockchain je $ 72.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PHX je 7.67M, s ukupnom količinom od 7665038.002764521. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 72.18K.