Phoenix Blockchain Logotip

Phoenix Blockchain Cijena (PHX)

Neuvršten

1 PHX u USD cijena uživo:

$0.00941709
$0.00941709$0.00941709
-12.20%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Phoenix Blockchain (PHX)
Phoenix Blockchain (PHX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00941679
$ 0.00941679$ 0.00941679
24-satna najniža cijena
$ 0.01073528
$ 0.01073528$ 0.01073528
24-satna najviša cijena

$ 0.00941679
$ 0.00941679$ 0.00941679

$ 0.01073528
$ 0.01073528$ 0.01073528

$ 1.45
$ 1.45$ 1.45

$ 0.00145453
$ 0.00145453$ 0.00145453

+0.00%

-12.27%

+4.64%

+4.64%

Phoenix Blockchain (PHX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00941709. Tijekom protekla 24 sata, PHXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00941679 i najviše cijene $ 0.01073528, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PHX je $ 1.45, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00145453.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PHX se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -12.27% u posljednjih 24 sata i +4.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Phoenix Blockchain (PHX)

$ 72.18K
$ 72.18K$ 72.18K

--
----

$ 72.18K
$ 72.18K$ 72.18K

7.67M
7.67M 7.67M

7,665,038.002764521
7,665,038.002764521 7,665,038.002764521

Trenutačna tržišna kapitalizacija Phoenix Blockchain je $ 72.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PHX je 7.67M, s ukupnom količinom od 7665038.002764521. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 72.18K.

Phoenix Blockchain (PHX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Phoenix Blockchain u USD iznosila je $ -0.001317260548625927.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Phoenix Blockchain u USD iznosila je $ -0.0011537055.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Phoenix Blockchain u USD iznosila je $ -0.0014248057.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Phoenix Blockchain u USD iznosila je $ +0.007390414916148196.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001317260548625927-12.27%
30 dana$ -0.0011537055-12.25%
60 dana$ -0.0014248057-15.13%
90 dana$ +0.007390414916148196+364.66%

Što je Phoenix Blockchain (PHX)

Phoenix Blockchain (PHX), launched in November 2021, stands as a pioneering force in the cryptocurrency utility space, backed by a robust team of over 50 collaborators and a vibrant volunteer community. Designed as an all-encompassing blockchain solution, PHX addresses the need for a platform that is both inclusive and efficient. Its defining feature is the extremely low transaction fees, which significantly lower the barrier to entry and foster an environment where innovation and creativity can thrive. This approach positions PHX as an accessible and appealing option for a wide range of users, setting it apart in the competitive blockchain ecosystem. The PHX ecosystem is set to expand with the launch of key platforms that promise to enrich user experience and drive widespread adoption. FireSea, an NFT marketplace, will offer creators and artists a dynamic space to trade and display digital assets. Meanwhile, FireSwap, a decentralized exchange and token marketplace, aims to redefine token trading with its user-friendly and secure environment. Additionally, FireSwag, a merchandise store, will further engage the community and strengthen the PHX brand presence. These strategic developments underscore PHX's commitment to creating a comprehensive, low cost, and user-focused blockchain environment.

Resurs Phoenix Blockchain (PHX)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Phoenix Blockchain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Phoenix Blockchain (PHX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Phoenix Blockchain (PHX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Phoenix Blockchain.

Provjerite Phoenix Blockchain predviđanje cijene sada!

PHX u lokalnim valutama

Phoenix Blockchain (PHX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Phoenix Blockchain (PHX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PHX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Phoenix Blockchain (PHX)

Koliko Phoenix Blockchain (PHX) vrijedi danas?
Cijena PHX uživo u USD je 0.00941709 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PHX u USD?
Trenutačna cijena PHX u USD je $ 0.00941709. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Phoenix Blockchain?
Tržišna kapitalizacija za PHX je $ 72.18K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PHX?
Količina u optjecaju za PHX je 7.67M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PHX?
PHX je postigao ATH cijenu od 1.45 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PHX?
PHX je vidio ATL cijenu od 0.00145453 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PHX?
24-satni obujam trgovanja za PHX je -- USD.
Hoće li PHX još narasti ove godine?
PHX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PHX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.