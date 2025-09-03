Philosoraptor (RAPTOR) Informacije o cijeni (USD)

Philosoraptor (RAPTOR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RAPTORtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RAPTOR je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RAPTOR se promijenio za +0.45% u posljednjih sat vremena, +7.24% u posljednjih 24 sata i +19.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Philosoraptor (RAPTOR)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Philosoraptor je $ 99.43K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RAPTOR je 998.20M, s ukupnom količinom od 998204560.723217. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 99.43K.