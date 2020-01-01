Phicoin (PHI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Phicoin (PHI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Phicoin (PHI) Informacije The PHICOIN project aims to create a high-performance, decentralized cryptocurrency based on the Proof-of-Work (PoW) mechanism. It addresses challenges in traditional PoW mining, such as centralization and outdated hardware dominance, by introducing an innovative mining algorithm called Phihash. This algorithm is designed to enhance accessibility for everyday users with modern GPUs, promote decentralization, and ensure long-term sustainability. Službena web stranica: https://phicoin.net/ Bijela knjiga: https://phicoin.net/docs/phicoin-doc#2-phicoin-whitepaper Kupi PHI odmah!

Phicoin (PHI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Phicoin (PHI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 394.79K $ 394.79K $ 394.79K Ukupna količina: $ 210.84M $ 210.84M $ 210.84M Količina u optjecaju: $ 210.84M $ 210.84M $ 210.84M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 394.79K $ 394.79K $ 394.79K Povijesni maksimum: $ 0.02679996 $ 0.02679996 $ 0.02679996 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00187266 $ 0.00187266 $ 0.00187266 Saznajte više o cijeni Phicoin (PHI)

Phicoin (PHI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Phicoin (PHI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PHI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PHI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PHI tokena, istražite PHI cijenu tokena uživo!

PHI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PHI? Naša PHI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PHI predviđanje cijene tokena odmah!

