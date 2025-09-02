Phicoin (PHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00194156 24-satna najviša cijena $ 0.00209863 Najviša cijena ikada $ 0.02679996 Najniža cijena $ 0.00039204 Promjena cijene (1H) -0.04% Promjena cijene (1D) -2.00% Promjena cijene (7D) -1.80%

Phicoin (PHI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00205662. Tijekom protekla 24 sata, PHItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00194156 i najviše cijene $ 0.00209863, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PHI je $ 0.02679996, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00039204.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PHI se promijenio za -0.04% u posljednjih sat vremena, -2.00% u posljednjih 24 sata i -1.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Phicoin (PHI)

Tržišna kapitalizacija $ 433.61K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 433.61K Količina u optjecaju 210.84M Ukupna količina 210,837,920.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Phicoin je $ 433.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PHI je 210.84M, s ukupnom količinom od 210837920.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 433.61K.