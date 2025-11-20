Phaser Beary Cijena danas

Trenutačna cijena Phaser Beary (PHASER) danas je $ 0.00001495, s promjenom od 1.29% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PHASER u USD je $ 0.00001495 po PHASER.

Phaser Beary trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 14,954.99, s količinom u optjecaju od 1.00B PHASER. Tijekom posljednja 24 sata, PHASER trgovao je između $ 0.00001371 (niska) i $ 0.00001573 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00035804, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001371.

U kratkoročnim performansama, PHASER se kretao +0.10% u posljednjem satu i -22.72% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Phaser Beary (PHASER)

Tržišna kapitalizacija $ 14.95K$ 14.95K $ 14.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.95K$ 14.95K $ 14.95K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

