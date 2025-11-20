Pharmachain AI Cijena danas

Trenutačna cijena Pharmachain AI (PHAI) danas je $ 0.00047342, s promjenom od 3.97% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PHAI u USD je $ 0.00047342 po PHAI.

Pharmachain AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 78,734, s količinom u optjecaju od 166.50M PHAI. Tijekom posljednja 24 sata, PHAI trgovao je između $ 0.00043742 (niska) i $ 0.00049447 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00142306, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00023748.

U kratkoročnim performansama, PHAI se kretao -1.12% u posljednjem satu i -12.99% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Pharmachain AI (PHAI)

Tržišna kapitalizacija $ 78.73K$ 78.73K $ 78.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 472.88K$ 472.88K $ 472.88K Količina u optjecaju 166.50M 166.50M 166.50M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

