Phantom Staked SOL Cijena (PSOL)

Neuvršten

1 PSOL u USD cijena uživo:

$208.96
$208.96$208.96
+0.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Phantom Staked SOL (PSOL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:34:47 (UTC+8)

Phantom Staked SOL (PSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 199.81
$ 199.81$ 199.81
24-satna najniža cijena
$ 209.85
$ 209.85$ 209.85
24-satna najviša cijena

$ 199.81
$ 199.81$ 199.81

$ 209.85
$ 209.85$ 209.85

$ 223.55
$ 223.55$ 223.55

$ 128.71
$ 128.71$ 128.71

+0.06%

+0.36%

+8.55%

+8.55%

Phantom Staked SOL (PSOL) cijena u stvarnom vremenu je $208.96. Tijekom protekla 24 sata, PSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 199.81 i najviše cijene $ 209.85, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PSOL je $ 223.55, dok je najniža cijena svih vremena $ 128.71.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PSOL se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +0.36% u posljednjih 24 sata i +8.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Phantom Staked SOL (PSOL)

$ 121.46M
$ 121.46M$ 121.46M

--
----

$ 121.46M
$ 121.46M$ 121.46M

582.29K
582.29K 582.29K

582,288.96630313
582,288.96630313 582,288.96630313

Trenutačna tržišna kapitalizacija Phantom Staked SOL je $ 121.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PSOL je 582.29K, s ukupnom količinom od 582288.96630313. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 121.46M.

Phantom Staked SOL (PSOL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Phantom Staked SOL u USD iznosila je $ +0.747531.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Phantom Staked SOL u USD iznosila je $ +56.9405969920.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Phantom Staked SOL u USD iznosila je $ +72.8202823360.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Phantom Staked SOL u USD iznosila je $ +50.6364172040986.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.747531+0.36%
30 dana$ +56.9405969920+27.25%
60 dana$ +72.8202823360+34.85%
90 dana$ +50.6364172040986+31.98%

Što je Phantom Staked SOL (PSOL)

Phantom Liquid Staking Token. Liquid Staking with Phantom Staked Solana - deposit SOL into the Phantom stake pool to get PSOL, which grows with your stake. Redeem your PSOL later for your initial amount + accrued rewards or use it in DeFi. Liquid Staking with Phantom Staked Solana provides higher average rewards versus native Solana staking by sharing in MEV tips and priority fees earned, and leverages the Solana stake pool program, which has been audited 9 times.

Resurs Phantom Staked SOL (PSOL)

Službena web-stranica

Phantom Staked SOL Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Phantom Staked SOL (PSOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Phantom Staked SOL (PSOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Phantom Staked SOL.

Provjerite Phantom Staked SOL predviđanje cijene sada!

PSOL u lokalnim valutama

Phantom Staked SOL (PSOL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Phantom Staked SOL (PSOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PSOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Phantom Staked SOL (PSOL)

Koliko Phantom Staked SOL (PSOL) vrijedi danas?
Cijena PSOL uživo u USD je 208.96 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PSOL u USD?
Trenutačna cijena PSOL u USD je $ 208.96. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Phantom Staked SOL?
Tržišna kapitalizacija za PSOL je $ 121.46M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PSOL?
Količina u optjecaju za PSOL je 582.29K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PSOL?
PSOL je postigao ATH cijenu od 223.55 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PSOL?
PSOL je vidio ATL cijenu od 128.71 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PSOL?
24-satni obujam trgovanja za PSOL je -- USD.
Hoće li PSOL još narasti ove godine?
PSOL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PSOL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
