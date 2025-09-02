Phantom Staked SOL (PSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 199.81 $ 199.81 $ 199.81 24-satna najniža cijena $ 209.85 $ 209.85 $ 209.85 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 199.81$ 199.81 $ 199.81 24-satna najviša cijena $ 209.85$ 209.85 $ 209.85 Najviša cijena ikada $ 223.55$ 223.55 $ 223.55 Najniža cijena $ 128.71$ 128.71 $ 128.71 Promjena cijene (1H) +0.06% Promjena cijene (1D) +0.36% Promjena cijene (7D) +8.55% Promjena cijene (7D) +8.55%

Phantom Staked SOL (PSOL) cijena u stvarnom vremenu je $208.96. Tijekom protekla 24 sata, PSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 199.81 i najviše cijene $ 209.85, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PSOL je $ 223.55, dok je najniža cijena svih vremena $ 128.71.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PSOL se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, +0.36% u posljednjih 24 sata i +8.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Phantom Staked SOL (PSOL)

Tržišna kapitalizacija $ 121.46M$ 121.46M $ 121.46M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 121.46M$ 121.46M $ 121.46M Količina u optjecaju 582.29K 582.29K 582.29K Ukupna količina 582,288.96630313 582,288.96630313 582,288.96630313

Trenutačna tržišna kapitalizacija Phantom Staked SOL je $ 121.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PSOL je 582.29K, s ukupnom količinom od 582288.96630313. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 121.46M.