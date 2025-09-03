PewPew (PEWPEW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0
24-satna najniža cijena $ 0
24-satna najviša cijena $ 0
Najviša cijena ikada $ 0
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) --
Promjena cijene (1D) -0.67%
Promjena cijene (7D) -5.04%

PewPew (PEWPEW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, PEWPEWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEWPEW je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEWPEW se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.67% u posljednjih 24 sata i -5.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PewPew (PEWPEW)

Tržišna kapitalizacija $ 7.95K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.95K
Količina u optjecaju 999.96M
Ukupna količina 999,963,623.646117

Trenutačna tržišna kapitalizacija PewPew je $ 7.95K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PEWPEW je 999.96M, s ukupnom količinom od 999963623.646117. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.95K.